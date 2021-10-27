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Covid в Украине: 22,5 тысячи больных и 692 умерших за сутки

Среда, 27 октября 2021, 08:17
Covid в Украине: 22,5 тысячи больных и 692 умерших за сутки
Больница в Харькове, фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 925 человек, выздоровели 11 593 человека.

Источник: Министерство здравоохранения, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд СНБО

Детали: Среди новых больных 1 532 ребенка и 399 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

Летальных случаев за прошедшие сутки больше всего в Донецкой (64) и Херсонской (50) областях, Днепропетровской области и Киеве (54), Сумской области (44), Запорожской и Полтавской областях (по 43), Харьковской области (35).

Тестирований во вторник сделали 147 563: методом ПЦР – 72 231, методом ИФА – 20 345, ▪️исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 987.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 825 733 человек, из них поправились 2 401 705 человек, умерли 65 628 человек.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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