Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні новий рекорд ковід-щеплень за день

Середа, 27 жовтня 2021, 08:37
Вакцинація, фото з kharkivoda.gov.ua

26 жовтня в Україні зробили 291 293 щеплення проти Covid-19 – це максимальна кількість з 24 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тисяч українців!".

Деталі: 26 жовтня першу дозу вакцини отримали 212 013 людей, другу дозу – 79 280 людей.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 501 573 щеплення, вакциновано 9 363 493 людини.

Одну дозу вакцини отримала 9 363 491 людина, повністю імунізовані – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"

фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"

фотоFacebook змінила назву

Новини 28 жовтня: Київ у "червоній" зоні, інформаційна атака РФ

фото, відеоУ Харкові ще одна ДТП з "Інфініті" – загинула жінка

фотоШахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Усі новини...
вакцинація
Засновник Veterano Леонід Остальцев: Киви, Рабиновичі, Медведчуки, Коломойські – це шлях, який нам потрібно пройти
У США експерти схвалили ковід-щеплення дітей з 5 років вакциною Pfizer
В МЗС докладуть зусиль, щоб українці могли їздити до ЄС і в разі виключення з "зеленого списку"
Останні новини
03:39
Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ
02:35
На колишнього губернатора Нью-Йорку подали в суд за сексуальні домагання
01:30
Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку
00:25
В МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з "рушницею, яка вистрілить в останньому акті"
23:46
"Байрактари" ЗСУ на чергуванні вже пів року й готові атакувати – Наєв
23:15
Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"
22:43
фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"
22:14
Новини економіки: збиток "Нафтогазу", податкові "скрутки"
22:02
У Польщі на будівництві загинув громадянин України
21:49
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
Усі новини...