В Україні новий рекорд ковід-щеплень за день

26 жовтня в Україні зробили 291 293 щеплення проти Covid-19 – це максимальна кількість з 24 лютого, коли почалася вакцинальна кампанія.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тисяч українців!".

Деталі: 26 жовтня першу дозу вакцини отримали 212 013 людей, другу дозу – 79 280 людей.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 501 573 щеплення, вакциновано 9 363 493 людини.

Одну дозу вакцини отримала 9 363 491 людина, повністю імунізовані – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП