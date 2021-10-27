В Украине новый рекорд ковид-прививок за день

26 октября в Украине сделали 291 293 прививки против Covid-19 – это максимальное количество с 24 февраля, когда началась вакцинальная кампания.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно Минздрав: "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 291 тысячи украинцев!".

Детали: В этот вторник первую дозу вакцины получили 212 013 человек, вторую дозу – 79 280 человек.

С начала вакцинальной кампании сделано 16 501 573 прививок, вакцинировано 9 363 493 человека.

Одну дозу вакцины получил 9 363 491 человек, полностью иммунизированы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

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