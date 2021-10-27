Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна запропонувала Польщі провести міжнародний аудит пунктів пропуску на кордоні

Середа, 27 жовтня 2021, 11:54

Україна запропонувала Польщі провести незалежний міжнародний аудит роботи пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні.

Про повідомила пресслужба Мінінфраструктури після зустрічі глави міністерства Олександра Кубракова з польським колегою Анджеєм Адамчиком, пише "Європейська правда".

Міністри обговорювали проблему з дозволами на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, а також конкретні проєкти з розвитку пасажирських і вантажних перевезень між Україною та Польщею.

"Польська сторона наполягає на тому, що питання надання дозволів напряму залежить від покращення ситуації з чергами на українсько-польському кордоні. Однак, і ми це неодноразово проговорювали на міжнародних зустрічах, проблеми з чергами спостерігаються з двох сторін. Це підтвердять і українські перевізники.

Щоб вийти з цієї ситуацію, ми запропонували провести незалежний міжнародний аудит роботи прикордонних та митних служб, виявлення вузьких місць, а за результатами проведеного аудиту прийняти відповідні спільні рішення які покращать ситуацію на кордоні", - цитують Олександра Кубракова.

Він додав, що Україна здійснює низку проектів для покращення умов для перевізників і пасажирів, у тому числі новими дорогами, налагодженням залізничного сполучення та модернізацією пунктів пропуску.

Серед таких Мінінфраструктури називає  початок будівництва пасажирської ділянки в пункті пропуску "Краківець"; початок будівництва в пункті пропуску "Шегині";  облаштування сервісної зони перед пунктом пропуску "Ягодин"; розвиток 262-х кілометрового маршруту Краківець — Львів; розвиток дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин — від кордону до Ковеля, капітальні ремонти 59 км доріг до кордону в рамках "Польського кредиту"; початок будівництва гілки залізниці з Польщі в Трускавець (відновлення залізничної колії на території України у сполученні Мальховіце — Нижанковичі).

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Польща
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: