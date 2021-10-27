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Украина предложила Польше провести международный аудит пунктов пропуска на границе

Среда, 27 октября 2021, 11:54

Украина предложила Польше провести независимый международный аудит работы пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры после встречи главы министерства Александра Кубракова с польским коллегой Анджеем Адамчиком, пишет "Европейская правда".

Министры обсуждали проблему с разрешениями на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, а также конкретные проекты развития пассажирских и грузовых перевозок между Украиной и Польшей.

"Польская сторона настаивает на том, что вопрос предоставления разрешений напрямую зависит от улучшения ситуации с очередями на украинско-польской границе. Однако, и мы это неоднократно проговаривали на международных встречах, проблемы с очередями наблюдаются с двух сторон. Это подтвердят и украинские перевозчики.

Чтобы выйти из этой ситуации, мы предложили провести независимый международный аудит работы пограничных и таможенных служб, выявление узких мест, а по результатам проведенного аудита принять соответствующие совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе", - цитируют Александра Кубракова.

Он добавил, что Украина осуществляет ряд проектов по улучшению условий для перевозчиков и пассажиров, в том числе новыми дорогами, налаживанием железнодорожного сообщения и модернизацией пунктов пропуска.

Среди таких Мининфраструктуры называет начало строительства пассажирского участка в пункте пропуска "Краковец"; начало строительства в пункте пропуска "Шегини"; обустройство сервисной зоны перед пунктом пропуска "Ягодин"; развитие 262-километрового маршрута Краковец - Львов; развитие дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин – от границы до Ковеля, капитальные ремонты 59 км дорог к границе в рамках "Польского кредита"; начало строительства ветки железной дороги из Польши в Трускавец (восстановление железнодорожного пути на территории Украины в сообщении Мальховице - Нижанковичи).

Темы: ПольшаУкраинаграница
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