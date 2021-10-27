В Україну йде потепління

Найближчими днями в Україну переміститься тепле атлантичне повітря із Західної Європи, яке принесе потепління.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У четвер в Україні без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ, уночі та вранці у західній частині місцями туман.

Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до +17°. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У Києві 28 жовтня без опадів, уночі 3-5° тепла, вдень +11-13°, вітер переважно західний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 жовтня найвища температура вдень була +20,7 у 2013 році, найнижча вночі – -12,4 у 1912 році.

29 жовтня в Україні без опадів, вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман, вночі 4-9° тепла, в Карпатському регіоні від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла, у західних областях до +18°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у п'ятницю без опадів, уночі і вранці місцями можливий туман, вночі 7-9° тепла, вдень +12-14°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.