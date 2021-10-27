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В Украину идет потепление

Среда, 27 октября 2021, 12:24
В Украину идет потепление
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украину переместится теплый атлантический воздух с Западной Европы, который принесет потепление.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В четверг в Украине без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь, ночью и утром в западной части местами туман.

Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза, днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до +17°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве 28 октября без осадков, ночью 3-5° тепла, днем +11-13°, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была +20,7 в 2013 году, самая низкая ночью – -12,4 в 1912 году.

29 октября в Украине без осадков, ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман, ночью 4-9° тепла, в Карпатском регионе от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, в западных областях до +18°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью, утром местами возможен туман, ночью 7-9° тепла, днем +12-14°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Темы: погода
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