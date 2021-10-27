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Залишили колегу вмирати у бійці: ДБР розслідує бездіяльність двох поліцейських

Середа, 27 жовтня 2021, 13:03
фото патрульної поліції

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом поліцейським патрульної поліції Чернігівщини. Вони залишили без допомоги поліцейського, якого вбили підлітки в Чернігові.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За інформацією бюро, вночі 2 жовтня поряд з одним із супермаркетів у Чернігові між групою молодих людей та двома поліцейськими, які перебували у відпустці, виник конфлікт.

Зав’язалася бійка, у результаті якої один правоохоронець загинув, а інший потрапив до лікарні.

Патрульних підозрюють "у завідомому залишенні без допомоги особу, що перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження",  ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу.

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Справу щодо підлітків розслідує Національна поліція.

Українська правда
Теми: поліціянадзвичайна подіяЧернігівДБР


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