Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оставили коллегу умирать в драке: ГБР расследует бездействие двух полицейских

Среда, 27 октября 2021, 13:03
Оставили коллегу умирать в драке: ГБР расследует бездействие двух полицейских
фото патрульной полиции

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции Черниговщины. Они оставили без помощи полицейского, убитого подростками в Чернигове.

Источник: сайт ГБР

Детали: По информации бюро, ночью 2 октября рядом с одним из супермаркетов в Чернигове между группой молодых людей и двумя находившимися в отпуске полицейскими возник конфликт.

Завязалась потасовка, в результате которой один правоохранитель погиб, а другой попал в больницу.

Патрульных подозревают "в заведомом оставлении без помощи лица, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению", ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса.

Правоохранителям грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Дело в отношении подростков расследует Национальная полиция.

Украинская правда
Темы: полициячрезвычайное происшествиеЧерниговГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: