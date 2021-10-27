Оставили коллегу умирать в драке: ГБР расследует бездействие двух полицейских

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции Черниговщины. Они оставили без помощи полицейского, убитого подростками в Чернигове.

Источник: сайт ГБР

Детали: По информации бюро, ночью 2 октября рядом с одним из супермаркетов в Чернигове между группой молодых людей и двумя находившимися в отпуске полицейскими возник конфликт.

Завязалась потасовка, в результате которой один правоохранитель погиб, а другой попал в больницу.

Патрульных подозревают "в заведомом оставлении без помощи лица, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению", ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса.

Правоохранителям грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Дело в отношении подростков расследует Национальная полиция.