На Житомирщині зійшли з колії 10 вантажних вагонів
У Житомирській області зійшли з колії 10 порожніх вагонів вантажного поїзда, пасажирські поїзди курсуватимуть із запізненням.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Через схід 10 порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням..
Схід вантажних вагонів стався 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій".
Деталі: На місце події виїхала комісія АТ "Укрзалізниця". Повідомляється, що причини сходу розслідуються.
Для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій на місце події відправили відновлювальні поїзди.
Поїзд №764 Одеса-Київ прослідує через Шепетівку та Коростень і орієнтовно затримається у дорозі на 4 години.
Про можливі затримки інших рейсів в Укрзалізниці обіцяли повідомити додатково.