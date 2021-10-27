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На Житомирщині зійшли з колії 10 вантажних вагонів

Середа, 27 жовтня 2021, 13:08
ілюстративне фото pixabay

У Житомирській області зійшли з колії 10 порожніх вагонів вантажного поїзда, пасажирські поїзди курсуватимуть із запізненням.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Через схід 10 порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням..

Схід вантажних вагонів стався 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій".

Деталі: На місце події виїхала комісія АТ "Укрзалізниця". Повідомляється, що причини сходу розслідуються.

Для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій на місце події відправили відновлювальні поїзди.

Поїзд №764 Одеса-Київ прослідує через Шепетівку та Коростень і орієнтовно затримається у дорозі на 4 години.

Про можливі затримки інших рейсів в Укрзалізниці обіцяли повідомити додатково.

Українська правда
Теми: ЖитомирщинаУкрзалізницязалізниця


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