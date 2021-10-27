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В Житомирской области сошли с пути 10 грузовых вагонов

Среда, 27 октября 2021, 13:08
В Житомирской области сошли с пути 10 грузовых вагонов
иллюстративное фото pixabay

В Житомирской области сошли с колеи 10 пустых вагонов грузового поезда, пассажирские поезда будут курсировать с опозданием.

Источник: прессслужба "Укрзализныци"

Дословно: "Из-за схода 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием...

Сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей".

Детали: На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця". Сообщается, что причины аварии расследуются.

Для ликвидации последствий аварии и возобновления путей на место происшествия отправили восстановительные поезда.

Поезд №764 Одесса-Киев проследует через Шепетовку и Коростень и ориентировочно задержится в пути на 4 часа.

О возможных задержках других рейсов в Укрзализныце обещали сообщить дополнительно.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьУкрзализныцяжелезная дорога
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