В Житомирской области сошли с пути 10 грузовых вагонов
В Житомирской области сошли с колеи 10 пустых вагонов грузового поезда, пассажирские поезда будут курсировать с опозданием.
Источник: прессслужба "Укрзализныци"
Дословно: "Из-за схода 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием...
Сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей".
Детали: На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця". Сообщается, что причины аварии расследуются.
Для ликвидации последствий аварии и возобновления путей на место происшествия отправили восстановительные поезда.
Поезд №764 Одесса-Киев проследует через Шепетовку и Коростень и ориентировочно задержится в пути на 4 часа.
О возможных задержках других рейсов в Укрзализныце обещали сообщить дополнительно.