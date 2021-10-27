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Данія змінила правила в’їзду з України

Середа, 27 жовтня 2021, 13:15

Данський уряд з 25 жовтня скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на коронавірус, із цієї дати правила в’їзду до країни змінилися.

Про це повідомило посольство України в Данії, пише "Європейська правда".

З 25 жовтня громадяни України можуть в’їжджати до Данії без вимоги робити тест на коронавірус перед поїздкою, їм також не потрібно самоізолюватися після прибуття.

Водночас для в’їзду органам прикордонного контролю Данії потрібно пред’явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Сертифікат, виданий українським Єдиним порталом державних послуг "Дія", також приймається, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Сертифікат має підтверджувати вакцинацію від коронавірусу однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування на COVID-19 або одужання від захворювання.

У разі відсутності ковідного сертифікату громадянам України потрібно зробити тест протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на COVID-19 перед приїздом до Данії скасована.

Якщо громадянин України раніше хворів на COVID-19, але при цьому не має сертифіката, потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію.

В такому випадку, робити тест після прибуття в Данію непотрібно.

Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які Данія вважає країнами з "дуже високим ризиком інфікування, потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

В іншому випадку треба зробити тест відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на 10 днів.

Данський уряд залишив за собою право швидко відновити усі обмеження в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з появою за кордоном нових варіантів коронавірусу, які можуть становити ризик для Данії.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у відео від Європейської правди.

Теми: ДаніяУкраїна


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