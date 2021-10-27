Боєць ООС намагався налагодити стосунки з дівчиною за допомогою гранати

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який погрожував дівчині підірвати гранату.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою, погрожуючи підірвати ручну гранату "Ф-1".

Деталі: Подія сталась 26 жовтня близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова.

Про те, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, у поліцію повідомив знайомий постраждалої.

Повідомляється, що зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але перемовники змогли переконати його здатися правоохоронцям.

Фото поліції

Правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС.

Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно ніде не працює, з серпня поточного року проживав зі своєю дівчиною.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру.

Фото поліції

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство), а також ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.