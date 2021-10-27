Боєць ООС намагався налагодити стосунки з дівчиною за допомогою гранати
Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який погрожував дівчині підірвати гранату.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою, погрожуючи підірвати ручну гранату "Ф-1".
Деталі: Подія сталась 26 жовтня близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова.
Про те, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, у поліцію повідомив знайомий постраждалої.
Повідомляється, що зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але перемовники змогли переконати його здатися правоохоронцям.
Правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС.
Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно ніде не працює, з серпня поточного року проживав зі своєю дівчиною.
Наразі готується повідомлення затриманому про підозру.
За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство), а також ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.