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Боєць ООС намагався налагодити стосунки з дівчиною за допомогою гранати

Середа, 27 жовтня 2021, 13:38
Боєць ООС намагався налагодити стосунки з дівчиною за допомогою гранати
Фото поліції

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який погрожував дівчині підірвати гранату.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою, погрожуючи підірвати ручну гранату "Ф-1". 

Деталі: Подія сталась 26 жовтня близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова.

Про те, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, у поліцію повідомив знайомий постраждалої.

Повідомляється, що зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але перемовники змогли переконати його здатися правоохоронцям. 

 
Фото поліції

Правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС.

Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно ніде не працює, з серпня поточного року проживав зі своєю дівчиною.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру. 

 
Фото поліції

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство), а також ч. 1 ст. 263  (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: поліціяХарків
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