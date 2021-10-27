Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боєць ООС намагався налагодити стосунки з дівчиною за допомогою гранати

Середа, 27 жовтня 2021, 13:38
Фото поліції

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який погрожував дівчині підірвати гранату.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою, погрожуючи підірвати ручну гранату "Ф-1". 

Деталі: Подія сталась 26 жовтня близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова.

Про те, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, у поліцію повідомив знайомий постраждалої.

Повідомляється, що зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але перемовники змогли переконати його здатися правоохоронцям. 

 
Фото поліції

Правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС.

Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно ніде не працює, з серпня поточного року проживав зі своєю дівчиною.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру. 

 
Фото поліції

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство), а також ч. 1 ст. 263  (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліціяХарків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових

На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації

В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів

На вихідних українці переводять годинник

Молдова повідомила, що домовилася з "Газпромом"

"Кузня на Рибальському" заявила, що ДБР пошкодило їхнє судно

Усі новини...
поліція
У Києві спіймали двох молодиків, що на замовлення палили машини
Залишили колегу вмирати у бійці: ДБР розслідує бездіяльність двох поліцейських
Фейкову "Дію" створив 21-річний: продавав її за 100 гривень
Останні новини
07:05
За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових
06:01
Понад 5 мільйонів людей у світі померли від COVID-19
05:05
Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням
04:06
Розвідка США: Коронавірус не створювали як біологічну зброю
03:01
Регулятор США схвалив вакцину Pfizer для дітей від 5 років
02:00
На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації
01:29
Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
00:41
В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів
23:57
Радуцький вважає низькою ймовірність того, що Україна залишиться у "зеленій" зоні ЄС
23:18
На вихідних українці переводять годинник
Усі новини...