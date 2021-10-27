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Боец ООС пытался наладить отношения с девушкой с помощью гранаты

Среда, 27 октября 2021, 13:38
Боец ООС пытался наладить отношения с девушкой с помощью гранаты
Фото полиции

Правоохранители Харькова задержали мужчину, который угрожал девушке взорвать гранату.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "24-летний парень пытался "наладить" отношения со своей сожительницей, угрожая взорвать ручную гранату "Ф-1"".

Детали: Событие произошло 26 октября около 23:00 в Индустриальном районе Харькова.

О том, что мужчина угрожает расправой своей девушке, в полицию сообщил знакомый пострадавшей.

Сообщается, что злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщики смогли убедить его сдаться правоохранителям.

Правонарушителем оказался уроженец Донецкой области, участвовавший в военных действиях в зоне ООС. 

 
Фото полиции

Мужчина раньше к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работает, с августа текущего года проживал со своей девушкой.

В настоящее время готовится сообщение задержанному о подозрении. 

 
Фото полиции 

По данному факту открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), а также ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: полицияХарьков
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