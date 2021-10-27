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Чернігівська турфірма продавала фейкові Covid-сертифікати за 250 доларів

Середа, 27 жовтня 2021, 14:08
Чернігівська турфірма продавала фейкові Covid-сертифікати за 250 доларів
Фото поліції cn.npu.gov.ua

У Чернігові туристичне агентство продавало підроблені Covid-сертифікати по 250 доларів США, а медики за гроші вносили дані клієнтів до Електронної системи охорони здоров’я. 

Джерело: поліція Чернігівської області 

Деталі: Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації.

Деякі клієнти зверталися до цієї турфірми виключно по підроблені документи, хоча нікуди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. 

Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати.

Оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи. 

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 доларів США.

В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів.

Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

25 жовтня правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів. 

Там вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені Covid-сертифікати.

 
 
 
 
 

Мережу продажу Covid-сертифікатів викрили Управління карного розшуку та Слідче управління ГУНП в Чернігівській області, відділ протидії кіберзлочинам у Чернігівській області, а процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). 

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тривають слідчі дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЧернігівська областьтуризмполіціяепідемія
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