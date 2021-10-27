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Черниговская турфирма продавала фейковые Covid-сертификаты за 250 долларов

Среда, 27 октября 2021, 14:08
Фото полиции cn.npu.gov.ua

В Чернигове туристическое агентство продавало поддельные Covid-сертификаты по 250 долларов США, а медики за деньги вносили данные клиентов в Электронную систему здравоохранения.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: Как установили правоохранители, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации.

Некоторые клиенты обращались в эту турфирму исключительно за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.

Фигурантка сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.

После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные Covid-сертификаты. 

Поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у непривитого человека.

Стоимость одного поддельного сертификата составила для заказчика 250 долларов.

В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов.

Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.

25 октября правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов.

Там изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные Covid-сертификаты.

 
 
 
 
 

Сеть продаж Covid-сертификатов разоблачили Управление уголовного розыска и Следственное управление ГУНП в Черниговской области, отдел противодействия киберпреступлениям в Черниговской области, а процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 УКУ (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Продолжаются следственные действия.

Темы: вакцинацияЧерниговская областьтуризмполицияэпидемия
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