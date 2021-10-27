В Україні випробовують модернізовану систему залпового вогню "Вільха-М"
На півдні України тривають державні випробування модернізованої системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю польоту ракет.
Джерело: armyinform
Деталі: Цей зразок відрізняється від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу "Вільха" новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту.
Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів.
Відзначається, що виробництво цих ракет організовано в Україні за замкненим циклом.
Пуски здійснюються з одного з полігонів на Одещині.
Роботу комплексу оцінюють спеціалісти держкомісії. Вони, на підставі зібраних даних, відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння.
Довідка: Модернізована ракетна система залпового вогню "Вільха-М" — розробка конструкторів ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу.