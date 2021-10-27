В Украине испытывают модернизированную систему залпового огня "Вільха-М"

На юге Украины продолжаются государственные испытания модернизированной системы залпового огня "Вільха-М" с увеличенной дальностью полета ракет.

Источник: armyinform

Детали: Этот образец отличается от уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Вільха" новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.

Отмечается, что производство этих ракет организовано в Украине по замкнутому циклу.

Пуски производятся с одного из полигонов в Одесской области.

Работу комплекса оценивают специалисты госкомиссии. Они на основании собранных данных отработают предложения по принятию этого образца на вооружение.

Справка: Модернизированная ракетная система залпового огня "Вільха-М" - разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.