Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине испытывают модернизированную систему залпового огня "Вільха-М"

Среда, 27 октября 2021, 14:19
В Украине испытывают модернизированную систему залпового огня Вільха-М
фото: armyinform

На юге Украины продолжаются государственные испытания модернизированной системы залпового огня "Вільха-М" с увеличенной дальностью полета ракет.

Источник: armyinform

Детали: Этот образец отличается от уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Вільха" новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.

Отмечается, что производство этих ракет организовано в Украине по замкнутому циклу.

Пуски производятся с одного из полигонов в Одесской области.

 

Работу комплекса оценивают специалисты госкомиссии. Они на основании собранных данных отработают предложения по принятию этого образца на вооружение.

Справка: Модернизированная ракетная система залпового огня "Вільха-М" - разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Вооруженные силы
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: