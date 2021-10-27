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МЗС радить російським колегам не рахувати військових НАТО в Україні: є нагальніші справи

Середа, 27 жовтня 2021, 14:38
МЗС радить російським колегам не рахувати військових НАТО в Україні: є нагальніші справи
ілюстративне фото з сайту nato.int

Міністерство закордонних справ України радить російським колегам не поширювати "жахалки" про мілітаризацію України силами НАТО, а повернутися в русло міжнародного права, щоб РФ припинила агресію проти нашої країни.

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка, наданий УП

Пряма мова: "Інтеграція в НАТО – стратегічний вибір українського народу, закріплений в Конституції України. Ми розглядаємо Альянс не тільки як парасольку безпеки, але і як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу".

Деталі: Ніколенко нагадує, що Україна, проти якої РФ здійснює гібридну військову агресію вже 8 рік, понад усе прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права.

Зовнішня ж політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Її основні інструменти – конфронтація і агресія. Своєю чергою, заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України - продукт викривленого сприйняття реальності.

Пряма мова: "Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей в рамках наявних форматів переговорів, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату.

Натомість ресурси, які Росія зараз задіяла для просування агресивної політики, можуть бути вивільнені для поліпшення добробуту пересічних російських громадян: гарантування їм дотримання базових прав людини, створення системи верховенства права, надання захисту від коронавірусної хвороби COVID-19. Очевидно, саме цього і очікує російський народ від своєї влади".

Що передувало: Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО продовжує займатися мілітаризацією України, на території якої вже налічується близько десяти місць дислокації військових альянсу.

Українська правда
Теми: НАТОРосіявійнаМЗС
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