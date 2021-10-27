МИД советует российским коллегам не считать военных НАТО в Украине: есть более неотложные дела

Министерство иностранных дел Украины советует российским коллегам не распространять "ужастики" о милитаризации Украины силами НАТО, а вернуться в русло международного права, чтобы РФ прекратила агрессию против нашей страны.

Источник: комментарий спикера МИД Олега Николенко, предоставленный УП

Прямая речь: "Интеграция в НАТО – стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции Украины. Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как простор общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса. И в этом диалоге у Российской Федерации нет права голоса".

Детали: Николенко напоминает, что Украина, против которой РФ осуществляет гибридную военную агрессию уже 8 год, больше всего стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву.

Внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве. Ее основные инструменты – конфронтация и агрессия. В свою очередь, заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины - продукт искаженного восприятия реальности.

Прямая речь: "Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины для избежания встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата.

В то же время ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть освобождены для улучшения благосостояния рядовых российских граждан: гарантирования им соблюдения базовых прав человека, создания системы верховенства права, защиты от коронавирусной болезни COVID-19. Очевидно, именно этого и ожидает российский народ от власти".

Что предшествовало: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает заниматься милитаризацией Украины, на территории которой уже насчитывается около десяти мест дислокации военных альянса.