Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Франції домоглися мораторію на виконання російського закону про шампанське

Середа, 27 жовтня 2021, 14:39
фото: pixabay

Французькі винороби домоглися мораторію на виконання російського закону, який вимагає замість російської назви "шампанське" використовувати "ігристе вино".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.

Міністр-делегат із питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості Франк Рістер повідомив, що французьке шампанське, вироблене в регіоні Шампань, зможе називатися шампанським у Росії та використати відповідне маркування кирилицею щонайменше до 31 грудня.

За його словами, Франції вдалося відстояти принаймні тимчасово право виноробів на історичне найменування.

У Москві те, що Росія пішла на поступки Франції, офіційно не підтвердили. Проте, як зазначає економічне видання "Прайм" із посиланням на документи, уряд справді "відклав перевірки компаній" у галузі "класифікації виноробної продукції".

Таким чином шампанське, вироблене в регіоні Шампань з відповідною назвою, не вилучатиметься з продажу, а "компанії не притягуватимуться до адміністративної відповідальності".

Раніше у вересні стало відомо, що Париж та Москва створять робочу групу для вирішення суперечки щодо шампанського. Тоді міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді запевнив, що Франція "стоятиме на своєму" і захистить свої інтереси.

Влада регіону Шампань також зазначила, що незабаром сподівається на "дипломатичне" вирішення питання про шампанське.

Російський закон, підписаний президентом країни Владіміром  Путіним 2 липня, заборонив використовувати слово "шампанське" на контретикетках імпортованого ігристого вина.

Згідно з офіційним документом, винороби із Шампані повинні будуть називати своє вино "ігристим" на зворотному боці пляшки. Закон також запровадив поняття "російське шампанське".

На думку французьких виробників та експортерів, рішення Росії є абсурдним. За законами Франції, носити захищену законом назву "шампанське", як і інші "назви місця походження (AOC)", можуть лише ігристі вина з регіону Шампань. При цьому виробники повинні пройти строгу перевірку та відповідати цілій низці вимог.

Читайте також - Не час пити шампанське: чи загрожує Росії новий торговий конфлікт з ЄС

Теми: алкогольФранціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день

Головні новини п'ятниці і ночі: реакція на "Байрактар", коронавірус в Україні

За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових

На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації

В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів

На вихідних українці переводять годинник

Усі новини...
алкоголь
У чеках вказуватимуть акциз на алкоголь, але наразі необов’язково
Держпродспоживслужба пропонує створити лабораторію для перевірки якості вина
Ціни на алкоголь і тютюн можуть зрости через заборону їх продажу в супермаркетах – ЄБА
Останні новини
08:58
В Україні – рекорд ковід-щеплень за добу
08:27
Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день
08:19
Власниці турфірми загрожує 5 років тюрми за підробку ковід-тестів – поліція
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: реакція на "Байрактар", коронавірус в Україні
07:05
За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових
06:01
Понад 5 мільйонів людей у світі померли від COVID-19
05:05
Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням
04:06
Розвідка США: Коронавірус не створювали як біологічну зброю
03:01
Регулятор США схвалив вакцину Pfizer для дітей від 5 років
02:00
На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації
Усі новини...