У Франції домоглися мораторію на виконання російського закону про шампанське
Французькі винороби домоглися мораторію на виконання російського закону, який вимагає замість російської назви "шампанське" використовувати "ігристе вино".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.
Міністр-делегат із питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості Франк Рістер повідомив, що французьке шампанське, вироблене в регіоні Шампань, зможе називатися шампанським у Росії та використати відповідне маркування кирилицею щонайменше до 31 грудня.
За його словами, Франції вдалося відстояти принаймні тимчасово право виноробів на історичне найменування.
У Москві те, що Росія пішла на поступки Франції, офіційно не підтвердили. Проте, як зазначає економічне видання "Прайм" із посиланням на документи, уряд справді "відклав перевірки компаній" у галузі "класифікації виноробної продукції".
Таким чином шампанське, вироблене в регіоні Шампань з відповідною назвою, не вилучатиметься з продажу, а "компанії не притягуватимуться до адміністративної відповідальності".
Раніше у вересні стало відомо, що Париж та Москва створять робочу групу для вирішення суперечки щодо шампанського. Тоді міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді запевнив, що Франція "стоятиме на своєму" і захистить свої інтереси.
Влада регіону Шампань також зазначила, що незабаром сподівається на "дипломатичне" вирішення питання про шампанське.
Російський закон, підписаний президентом країни Владіміром Путіним 2 липня, заборонив використовувати слово "шампанське" на контретикетках імпортованого ігристого вина.
Згідно з офіційним документом, винороби із Шампані повинні будуть називати своє вино "ігристим" на зворотному боці пляшки. Закон також запровадив поняття "російське шампанське".
На думку французьких виробників та експортерів, рішення Росії є абсурдним. За законами Франції, носити захищену законом назву "шампанське", як і інші "назви місця походження (AOC)", можуть лише ігристі вина з регіону Шампань. При цьому виробники повинні пройти строгу перевірку та відповідати цілій низці вимог.
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