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Во Франции добились моратория на выполнение российского закона о шампанском

Среда, 27 октября 2021, 14:39
фото: pixabay

Французские виноделы добились моратория на выполнение российского закона, требующего вместо российского названия "шампанское" использовать "игристое вино".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RFI.

Министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Ристер сообщил, что французское шампанское, произведенное в регионе Шампань, сможет называться шампанским в России и использовать соответствующую маркировку кириллицей по меньшей мере до 31 декабря.

По его словам, Франции удалось отстоять, по крайней мере, временно право виноделов на историческое наименование.

В Москве то, что Россия пошла на уступки Франции, официально не подтвердили. Однако, как отмечает экономическое издание "Прайм" со ссылкой на документы, правительство действительно "отложило проверки компаний" в области "классификации винодельческой продукции".

Таким образом, шампанское, произведенное в регионе Шампань с соответствующим названием, не будет изыматься из продажи, а "компании не будут привлекаться к административной ответственности".

Ранее в сентябре стало известно, что Париж и Москва создадут рабочую группу для разрешения спора по поводу шампанского. Тогда министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди заверил, что Франция будет "стоять на своем" и защитит свои интересы.

Власти региона Шампань также отметили, что в скором времени надеются на "дипломатическое" решение вопроса о шампанском.

Российский закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным 2 июля, запретил использовать слово "шампанское" на контретикетках импортированного игристого вина.

Согласно официальному документу, виноделы из Шампани должны будут называть свое вино "игристым" на обратной стороне бутылки. Закон также ввел понятие "российские шампанское".

По мнению французских производителей и экспортеров, решение России является абсурдным. По законам Франции, носить защищенное законом название "шампанское", как и другие "названия места происхождения (AOC)", могут только игристые вина из региона Шампань. При этом производители должны пройти строгую проверку и соответствовать целому ряду требований.

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Темы: алкогольФранцияРосcия
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