В МЗС Німеччини занепокоєні, що дрони на Донбасі використовує не лише ОБСЄ

У Німеччині стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Про це заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "Байрактар", - заявила Зассе.

Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить Мінським угодам, під якими підписалися Росія і Україна.

До того ж, додала дипломат, "дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ".

Берлін закликає всі сторони до деескалації. Розвиток подій останніми місяцями та тижнями показує, що всі сторони мають проявити більш конструктивний, ніж раніше, підхід у політичних переговорах, сказала речниця.

За її словами, Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, аби організувати зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Зассе водночас не змогла відповісти на запитання щодо дати проведення зустрічі.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".