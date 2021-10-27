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В МИД Германии обеспокоены, что дроны на Донбассе использует не только ОБСЕ

Среда, 27 октября 2021, 16:23
Getty Images

В Германии озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", - заявила Зассе.

Она отметила, что в последние недели СММ ОБСЕ документирует увеличение нарушений режима прекращения огня и применения тяжелых вооружений, что противоречит Минским соглашениям, под которыми подписались Россия и Украина.

К тому же, добавила дипломат, "дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

Берлин призывает все стороны к деэскалации. Развитие событий в последние месяцы и недели показывает, что все стороны должны проявить более конструктивный, чем раньше, подход в политических переговорах, сказала спикер.

По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Зассе затруднилась ответить на вопрос о дате проведения встречи.

Напомним, 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Темы: ДонбассГермания
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