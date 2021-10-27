Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Борисполі" затримали підозрюваного у викраденні, здирстві та пограбуванні

Середа, 27 жовтня 2021, 16:40
У Борисполі затримали підозрюваного у викраденні, здирстві та пограбуванні
фото ОГП

В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні людини у Києві у квітні 2021 року.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Чоловік перебував у розшуку за підозрою у незаконному позбавленні волі або викраденні людини,  вимаганні та грабежі.

За даними слідства, у квітні 2021 року жителі Полтавської області (підозрюваний із пособником) викрали чоловіка, який займається криптовалютою. У Києві вони силою затягли постраждалого в автомобіль, спочатку вивезли його в одне з сіл на Київщині та утримували в орендованому будинку.

Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники отримали доступ до електронних гаманців чоловіка та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн доларів США. Пізніше його вивезли до Полтавської області та залишили в лісі, відібравши речі і гроші.

Учасників злочинної групи оголосили у розшук.

Наразі одного з них павоохоронці затримали в аеропорту "Бориспіль" після повернення з-за кордону. Місце перебування його спільника встановлюється.

Крім того, у межах провадження слідчі заблокували рахунки, до яких підозрювані отримали доступ, щоб завадити проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого.

В ОГП кажуть, що правоохоронцям вдалося повернути частину незаконно отриманих фігурантами коштів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: