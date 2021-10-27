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У "Борисполі" затримали підозрюваного у викраденні, здирстві та пограбуванні

Середа, 27 жовтня 2021, 16:40
фото ОГП

В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні людини у Києві у квітні 2021 року.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Чоловік перебував у розшуку за підозрою у незаконному позбавленні волі або викраденні людини,  вимаганні та грабежі.

За даними слідства, у квітні 2021 року жителі Полтавської області (підозрюваний із пособником) викрали чоловіка, який займається криптовалютою. У Києві вони силою затягли постраждалого в автомобіль, спочатку вивезли його в одне з сіл на Київщині та утримували в орендованому будинку.

Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники отримали доступ до електронних гаманців чоловіка та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн доларів США. Пізніше його вивезли до Полтавської області та залишили в лісі, відібравши речі і гроші.

Учасників злочинної групи оголосили у розшук.

Наразі одного з них павоохоронці затримали в аеропорту "Бориспіль" після повернення з-за кордону. Місце перебування його спільника встановлюється.

Крім того, у межах провадження слідчі заблокували рахунки, до яких підозрювані отримали доступ, щоб завадити проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого.

В ОГП кажуть, що правоохоронцям вдалося повернути частину незаконно отриманих фігурантами коштів.

Українська правда
Теми: криміналОфіс генпрокурора


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