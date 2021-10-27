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В "Борисполе" задержан подозреваемый в похищении, вымогательстве и грабеже

Среда, 27 октября 2021, 16:40
В Борисполе задержан подозреваемый в похищении, вымогательстве и грабеже
фото ОГП

В аэропорту "Борисполь" задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека в Киеве в апреле 2021 года.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Мужчина находился в розыске по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и грабеже.

По данным следствия, в апреле 2021 года жители Полтавской области (подозреваемый с подельником) похитили мужчину, который занимается криптовалютой. В Киеве они силой затащили пострадавшего в автомобиль, сначала вывезли его в одну из деревень в Киевской области и содержали в арендованном доме.

Угрожая физической расправой, злоумышленники получили доступ к электронным кошелькам мужчины и завладели криптовалютой на сумму 2,5 млн долларов США. Позже его вывезли в Полтавскую область и оставили в лесу, отобрав вещи и деньги.

Участники преступной группы были объявлены в розыск.

В настоящее время один из них задержан в аэропорту "Борисполь" по возвращении из-за границы. Место нахождения его сообщника устанавливается.

Кроме того, в рамках производства следователи заблокировали счета, к которым подозреваемые получили доступ, чтобы помешать проводить какие-либо операции с электронными деньгами потерпевшего.

В ОГП говорят, что правоохранителям удалось вернуть часть незаконно полученных фигурантами средств.

Украинская правда

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Темы: криминалОфис генпрокурора
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