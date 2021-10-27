Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону концертів росіян

У президента оприлюднили відповідь на петицію, автором якої є відомий телеведучий Ігор Кондратюк, стосовно заборони концертів росіян на території України.

Джерело: сайт петицій до президента

Деталі: У своїй петиції Кондратюк просить повністю заборонити гастролі та концерти виконавців, які мають громадянство РФ, до остаточного припинення війни на сході та повернення Криму. Ведучий запропонував дозволити виступи лише тих російських артистів, які відкрито підтримали Україну.

Зеленський відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ. Зокрема, СБУ може заборонити такі виступи, якщо в них беруть участь небезпечні для України росіяни. До того ж, українське законодавство забороняє проводити будь-які масові заходи, де шириться російська пропаганда або виправдовується окупація українських територій Росією.

Також президент зазначив, що, згідно із законом "Про телебачення та радіомовлення", телеканали не можуть транслювати виступи чи телепрограми за участі людей, які загрожують безпеці України.

Водночас президент направив текст петиції до секретаря РНБО Олексія Данілова, голови СБУ Івана Баканова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб з’ясувати можливі недоліки в чинному законодавстві та вдосконалити методи контролю та обмеження таких порушень.

Дослівно: "Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію" Міністерство культури та інформаційної політики України складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Статтями 3 та 3-1 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" визначені обмеження при проведенні гастрольних заходів та встановлено особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, зокрема забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Що цьому передувало: