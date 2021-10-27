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Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов россиян

Среда, 27 октября 2021, 17:03
Игорь Кондратюк, ФОТО НАЗАРиЙ МАЗИЛЮК, УП

У президента обнародовали ответ на петицию, автором которой является известный телеведущий Игорь Кондратюк, относительно запрета концертов россиян на территории Украины.

Источник: сайт петиций к президенту

Детали: В своей петиции Кондратюк просит полностью запретить гастроли и концерты исполнителей с гражданством РФ до окончательного прекращения войны на востоке и возвращения Крыма. Ведущий предложил разрешить выступления только тех российских артистов, которые открыто поддержали Украину.

Зеленский ответил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы контроля и ограничения выступлений исполнителей-граждан РФ. В частности, СБУ может запретить такие выступления, если в них участвуют опасные для Украины россияне. К тому же украинское законодательство запрещает проводить какие-либо массовые мероприятия, где распространяется российская пропаганда или оправдывается оккупация украинских территорий Россией.

Также президент отметил, что, согласно закону "О телевидении и радиовещании", телеканалы не могут транслировать выступления или телепрограммы с участием людей, угрожающих безопасности Украины.

В то же время президент направил текст петиции секретарю СНБО Алексею Данилову, главе СБУ Ивану Баканову и премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы выяснить возможные недостатки в действующем законодательстве и усовершенствовать методы контроля и ограничения таких нарушений.

Дословно: "Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии" Министерство культуры и информационной политики Украины составляет Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Статьями 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, в частности, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности".

Что этому предшествовало:

  • 22 сентября Кондратюк создал петицию на сайте президента с просьбой запретить любые выступления исполнителей РФ на территории Украины, кроме тех, кто открыто поддержал Украину (Виктора Шендеровича, Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой)
  • В октябре Кондратюк жестко раскритиковал Ани Лорак за то, что она пожаловалась на травлю в Украине.
  • В августе Кондратюк в интервью "Украинской правде" сказал, что любые исполнители, имеющие паспорт РФ и не осудившие режим Путина и агрессию против Украины, "имеют отношение к агрессии".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпетицияРосcиякультура
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