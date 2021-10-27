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Україна залишиться в "зеленому" списку ЄС для подорожей ще на два тижні – ЗМІ

Середа, 27 жовтня 2021, 17:24
фото: pixabay

Україна має залишитися як мінімум ще на два тижні у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Цього тижня немає вилучень із рекомендованого ЄС безпечного списку третіх країн, лише 4 країни додано з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишитися як мінімум ще два тижні", - написав Джозвяк.

Минулого тижня Європейський союз не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишилася у "зеленому" списку.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

Теми: УкраїнаЄСкарантинкоронавірусCovid-2019


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