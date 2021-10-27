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Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели – СМИ

Среда, 27 октября 2021, 17:24
Украина останется в зеленом списке ЕС для путешествий еще на две недели – СМИ
фото: pixabay

Украина должна остаться как минимум еще две недели в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На этой неделе нет исключений из рекомендованного ЕС списка третьих стран, только четыре страны добавлены - из Южной Америки и Африки. Это значит, что Украина должна остаться как минимум еще две недели", - написал Джозвяк.

На прошлой неделе Европейский Союз не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина осталась в "зеленом" списке.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в "красную" зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

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Темы: УкраинаЕСкарантинкоронавирусCovid-2019
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