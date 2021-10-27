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Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для українців

Середа, 27 жовтня 2021, 18:18

Болгарія віднесла Україну до списку країн із так званої "червоної зони", де є високий рівень зараження коронавірусом.

Відповідну інформацію підтвердило посольство України в Болгарії, повідомляє "Європейська правда".

"З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей", - заявили в посольстві.

Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду.

Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, мають пред'явити негативний результат ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані.

У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

26 жовтня Болгарія, яка має найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС, повідомила про рекордну кількість добових смертей і зараження коронавірусом.

Нагадаємо, громадяни України можуть в’їжджати до Данії без вимоги робити тест на коронавірус перед поїздкою, їм також не потрібно самоізолюватися після прибуття.

Україна має залишитися як мінімум ще на два тижні у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.

"Українська правда" у Threads

Теми: Болгаріякоронавірус
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