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Болгария с 30 октября закрывает въезд для украинцев

Среда, 27 октября 2021, 18:18

Болгария отнесла Украину в список стран из так называемой "красной зоны" с высоким уровнем заражения коронавирусом.

Соответствующую информацию подтвердило посольство Украины в Болгарии, сообщает "Европейская правда".

"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей", – заявили в посольстве.

Вышеупомянутые лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни, или аналогичного документа одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в красную зону, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные.

В случае непредоставления такого документа вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

26 октября Болгария, которая имеет самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС, сообщила о рекордном количестве суточных смертей от коронавируса.

Напомним, граждане Украины могут въезжать в Данию без требования делать тест на коронавирус перед поездкой, им также не нужно самоизолироваться по прибытии.

Украина должна остаться как минимум еще две недели в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Темы: Болгариякоронавирус
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