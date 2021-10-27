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"Динамо" проходить до чвертьфіналу Кубка України

Середа, 27 жовтня 2021, 18:51
фото з Твіттера "Динамо"

Київське "Динамо" пробилося до чверьфіналу Кубка України: у матчі 1/8 динамівці з рахунком 2:1 здолали ФК "Маріуполь".

Джерело: трансляція поєдинку у середу 27 жовтня в Маріуполі

Деталі: Перший удар у площину воріт динамівців стався лише на 43-й хвилині. До цього кияни забили два м'ячі і мали купу моментів біля воріт "Маріуполя".

На старті поєдинку двічі міг забивати Ілля Шкурін, але одного разу пробив вище воріт, а ще один удар форварда "Динамо" взяв воротар маріупольців. На 16-й хвилині після подачі кутового Беньямін Вербич ударом головою у верхній кут воріт відкриває рахунок у матчі - 1:0. На 26-й хвилині голкіпер "Маріуполя" відбиває удар Миколи Шапаренка.

На 33-й хвилині "Динамо" забиває другий гол. Після розіграшу кутового Артем Шабанов замикає передачу на дальній штанзі - 2:0.

Другий тайм знову пройшов за переваги динамівців. На 52-й хвилині маріупольці мали шанс на гол. Після помилки Дениса Бойка не виході гравець "Маріуполя" не влучив у порожні ворота. Кияни продовжували атакувати і втратили кілька моментів, щоб збільшити рахунок.

На 85-й хвилині "Маріуполь" поновив інтригу в грі. Олег Очеретько увійшов у штрафну "Динамо" і пробив у кут воріт Бойка - 1:0. На більше гравців "Маріуполя" не вистачило і кияни крокують до чвертьфіналу Кубка України.

Микола Аврамчук для УП


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