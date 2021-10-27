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"Динамо" проходит в четвертьфинал Кубка Украины

Среда, 27 октября 2021, 18:51
фото из Твиттера "Динамо"

Киевское "Динамо" пробилось в четвертьфинал Кубка Украины: в матче 1/8 динамовцы со счетом 2:1 одолели ФК "Мариуполь".

Источник: трансляция поединка в среду 27 октября в Мариуполе

Детали: Первый удар в створ ворот динамовцев произошел лишь на 43-й минуте. До этого киевляне забили два мяча и имели кучу моментов у ворот "Мариуполя".

На старте поединка дважды мог забивать Илья Шкурин, но однажды пробил выше ворот, а еще один удар форварда "Динамо" взял вратарь мариупольцев. На 16-й минуте после подачи углового Беньямин Вербич ударом головой в верхний угол ворот открывает счет в матче – 1:0. На 26-й минуте голкипер "Мариуполя" отбивает удар Николая Шапаренко.

На 33-й минуте "Динамо" забивает второй гол. После розыгрыша углового Артем Шабанов замыкает передачу на дальней штанге – 2:0.

Второй тайм снова прошел с преимуществом динамовцев. На 52-й минуте у мариупольцев был шанс на гол. После ошибки Дениса Бойко на выходе игрок "Мариуполя" не попал в пустые ворота. Киевляне продолжали атаковать и упустили несколько моментов, чтобы увеличить счет.

На 85-й минуте "Мариуполь" возобновил интригу в игре. Олег Очеретько вошел в штрафную "Динамо" и пробил в угол ворот Бойко – 1:0. На большее игроков "Мариуполя" не хватило и киевляне шагают в четвертьфинал Кубка Украины.

Николай Аврамчук для УП
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