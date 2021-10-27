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У Словенії можуть ввести локдаун на тлі різкого стрибка заражень COVID

Середа, 27 жовтня 2021, 19:22

Міністр охорони здоров’я Словенії в середу попередив, що країна може зіткнутися з кошмарним сценарієм, якщо не стримає різкий стрибок заражень коронавірусом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр охорони здоров'я Янез Поклукар заявив, що в країні зафіксована найбільша кількість випадків захворювання за день з січня. Поклукар сказав, що за останні 24 години було підтверджено понад 3000 випадків зараження. Відділення інтенсивної терапії заповнені на 92%.

За його словами, невдовзі може бути запроваджений локдаун.

"Хоча ми зі страхом спостерігали за сусідньою Італією на початку епідемії, зараз ми знаходимося на переломному етапі через низький рівень вакцинації, і ми легко можемо мати сценарій Бергамо", – зазначив міністр, згадуючи найбільш постраждале італійське місто минулого року.

Словенія повністю вакцинувала близько 53% з 2 мільйонів людей, що значно нижче за середній показник вакцинації в цілому по ЄС.

"У нас є зброя та засоби, а саме вакцинація. І ми цим не користуємося", — сказав Поклукар.

Наразі Словенія вимагає ковід-сертифікати для доступу на робочі місця.

Теми: Словеніякоронавірус


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