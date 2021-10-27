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В Словении могут ввести локдаун на фоне резкого скачка заражений COVID

Среда, 27 октября 2021, 19:22

Министр здравоохранения Словении в среду предупредил, что страна может столкнуться с кошмарным сценарием, если не сдержит резкий скачок заражений коронавирусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр здравоохранения Янез Поклукар заявил, что в стране зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания за день с января. Поклукар сказал, что за последние 24 часа было подтверждено более 3000 случаев заражения. Отделения интенсивной терапии заполнены на 92%.

По его словам, вскоре может быть введен локдаун.

"Хотя мы со страхом наблюдали за соседней Италией в начале эпидемии, сейчас мы находимся на переломном этапе из-за низкого уровня вакцинации, и мы легко можем иметь сценарий Бергамо", – отметил министр, вспоминая самый пострадавший итальянский город в прошлом году.

Словения полностью вакцинировала около 53% из 2 миллионов человек, что значительно ниже среднего показателя вакцинации в целом по ЕС.

"У нас есть оружие и средства, а именно – вакцинация. И мы этим не пользуемся", — сказал Поклукар.

В настоящее время Словения требует ковид-сертификат в качестве требования доступа на рабочие места.

Темы: Словениякоронавирус
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