В Австрії найбільше з минулого року щоденне зростання випадків коронавірусу

Австрія в середу зафіксувала більше нових випадків Covid-19, ніж за будь-який інший 24-годинний період у 2021 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише The Local.

Загалом за попередні 24 години було зафіксовано 4261 нове зараження, що значно перевищує середній показник за попередні сім днів, який становив 3584 на добу.

Востаннє щоденна кількість випадків перевищувала 4000 у листопаді 2020 року, коли було зареєстровано 4047 нових випадків.

Середа, як правило, має дещо більші показники захворюваності через те, як працює система звітності в Австрії. Щотижневі тести в багатьох школах і на робочих місцях проводяться в понеділок, результати обробляються у вівторок і відображаються в цифрах у середу.

Проте високий показник нинішньої середи, схоже, є частиною тенденції до зростання.

Водночас кількість людей, які лікуються від вірусу в лікарнях, також зросла, досягнувши 1257, що є більш ніж 30-відсотковим зростанням за тиждень.

Однією з головних проблем Австрії є сумніви щодо вакцинації. У порівнянні з західноєвропейськими сусідами, охоплення вакцинами є низьким: лише 62,3 відсотка населення повністю вакциновані проти Covid-19. Верхня Австрія, земля з найнижчим рівнем вакцинації, також має найвищий рівень захворюваності.