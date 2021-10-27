Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Австрии самый большой с прошлого года ежедневный рост случаев коронавируса

Среда, 27 октября 2021, 20:20

Австрия в среду зафиксировала больше новых случаев Covid-19, чем за любой другой 24-часовой период в 2021 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The Local.

В общей сложности за предыдущие 24 часа было зафиксировано 4261 новое заражение, что значительно превышает средний показатель за предыдущие семь дней, составлявший 3584 в сутки.

Последний раз ежедневное количество случаев превышало 4000 в ноябре 2020 года, когда было зарегистрировано 4047 новых случаев.

Среда, как правило, имеет несколько большие показатели заболеваемости из-за того, как работает система отчетности в Австрии. Еженедельные тесты во многих школах и рабочих местах проводятся в понедельник, результаты обрабатываются во вторник и отображаются в цифрах в среду.

Однако высокий показатель нынешней среды, похоже, является частью тенденции роста.

В то же время количество людей, которые лечатся от вируса в больницах, также возросло, достигнув 1257, что является более чем 30-процентным ростом за неделю.

Одной из главных проблем Австрии являются сомнения в вакцинации. По сравнению с западноевропейскими соседями, охват вакцинами низкий: только 62,3 процента населения полностью вакцинированы против Covid-19. Верхняя Австрия, земля с самым низким уровнем вакцинации, также имеет самый высокий уровень заболеваемости.

Темы: Австриякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"

В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Все новости...
Австрия
Бывший посол Украины в Австрии стал советником в "Нафтогазе"
В Австрии допустили локдаун для невакцинированных
"Мрия" перевезла 110 тонн комплектов для тестирования на COVID-19 в Австрию
Последние новости
11:49
В НБУ предлагают изменить расчет официального курса гривни
11:29
таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"
11:27
Новая резолюция ООН может содержать положения о Крымской платформе
11:24
фотоАдвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР
11:18
В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки
10:59
США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ
10:59
Комаровский назвал ошибки власти в борьбе с ковид: голосовать можно на улице
10:50
В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами
10:47
Кабмин выделил 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев
10:38
В оккупированном Крыму двойной антирекорд Covid и рекорд выздоровлений
Все новости...