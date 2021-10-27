В Австрии самый большой с прошлого года ежедневный рост случаев коронавируса

Австрия в среду зафиксировала больше новых случаев Covid-19, чем за любой другой 24-часовой период в 2021 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The Local.

В общей сложности за предыдущие 24 часа было зафиксировано 4261 новое заражение, что значительно превышает средний показатель за предыдущие семь дней, составлявший 3584 в сутки.

Последний раз ежедневное количество случаев превышало 4000 в ноябре 2020 года, когда было зарегистрировано 4047 новых случаев.

Среда, как правило, имеет несколько большие показатели заболеваемости из-за того, как работает система отчетности в Австрии. Еженедельные тесты во многих школах и рабочих местах проводятся в понедельник, результаты обрабатываются во вторник и отображаются в цифрах в среду.

Однако высокий показатель нынешней среды, похоже, является частью тенденции роста.

В то же время количество людей, которые лечатся от вируса в больницах, также возросло, достигнув 1257, что является более чем 30-процентным ростом за неделю.

Одной из главных проблем Австрии являются сомнения в вакцинации. По сравнению с западноевропейскими соседями, охват вакцинами низкий: только 62,3 процента населения полностью вакцинированы против Covid-19. Верхняя Австрия, земля с самым низким уровнем вакцинации, также имеет самый высокий уровень заболеваемости.