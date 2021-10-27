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У Сумах застрелили активіста "Правого сектора"

Середа, 27 жовтня 2021, 23:52
фото: суспільне

У Сумах ввечері 27 жовтня вбили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну.

Джерело: коментар речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, "Суспільне" з посиланням на представника обласного осередку Сергія Супруна, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Деталі: У Нацполі розповіли, що повідомлення про вбивство чоловіка 1992 року народження надійшло до поліції о 21.10. Попередньо – вогнепальне поранення. Поліція працює на місці.

На сайті поліції поки немає повідомлення про подію.

У "Правому секторі" зазначили, що Іваніну вбили біля власної автівки.

Пряма мова Супруна: "Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю — і почав стріляти. Зробив декілька пострілів".

Більше деталей: В коментарі Крупецьких додав, що не може наразі повідомити інших подробиць.

Очевидці розповідають, що на місці працюють кінологи.

 
фото з місця події, facebook
 
Крупецьких на місці події, скриншот

Українська правда
Теми: СумиПравий секторвбивство


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