Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Сумах застрелили активиста "Правого сектора"

Среда, 27 октября 2021, 23:52
фото: суспільне

В Сумах вечером 27 октября был убит представитель "Правого сектора" Александр Иванину.

Источник: коментарий спикера Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, "Суспільне" со ссылкой на представителя областной ячейки Сергея Супруна "Суспільному", глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Детали: В Нацполе рассказали, что сообщение об убийстве мужчины 1992 года поступило в полицию в 21.10. Предварительно – огнестрельное ранение. Полиция работает на месте.

В "Правом секторе" отметили, что Иванину убили возле собственного автомобиля.

Прямая речь Супруна: "Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов".

Больше деталей: В комментарии Крупецких добавил, что не может пока сообщить другие подробности.

 
фото с места происшествия, facebook
 
КРУПЕЦКИХ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ, СКРиНШОТ

Украинская правда
Темы: СумыПравый секторубийство
powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"

В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Все новости...
Сумы
В Сумах ввели комендантский час для детей
К морю на лето: новые поезда соединят Чернигов и Сумы с Одессой, а Львов с Бердянском
Руководство одного из облэнерго вывело "в тень" 80 млн грн – СБУ
Последние новости
11:49
В НБУ предлагают изменить расчет официального курса гривни
11:29
таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"
11:27
Новая резолюция ООН может содержать положения о Крымской платформе
11:24
фотоАдвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР
11:18
В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки
10:59
США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ
10:59
Комаровский назвал ошибки власти в борьбе с ковид: голосовать можно на улице
10:50
В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами
10:47
Кабмин выделил 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев
10:38
В оккупированном Крыму двойной антирекорд Covid и рекорд выздоровлений
Все новости...