В Сумах застрелили активиста "Правого сектора"

В Сумах вечером 27 октября был убит представитель "Правого сектора" Александр Иванину.

Источник: коментарий спикера Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, "Суспільне" со ссылкой на представителя областной ячейки Сергея Супруна "Суспільному", глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Детали: В Нацполе рассказали, что сообщение об убийстве мужчины 1992 года поступило в полицию в 21.10. Предварительно – огнестрельное ранение. Полиция работает на месте.

В "Правом секторе" отметили, что Иванину убили возле собственного автомобиля.

Прямая речь Супруна: "Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов".

Больше деталей: В комментарии Крупецких добавил, что не может пока сообщить другие подробности.

фото с места происшествия, facebook