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МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми

Четвер, 28 жовтня 2021, 03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
фото з відкритих джерел

Франція звинуватила родину самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми.

Джерело: секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон, DW

Деталі: Бон заявив, що родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають у Білорусь, до її кордонів із країнами Європейського Союзу.

При цьому представник Франції не назвав конкретних імен. За його словами, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС.

На думку Бона, Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, твердячи, що Європа порушує власні принципи.

Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо: Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

Польща і Литва анонсували, що піднімуть це питання на саміті Євроради. Саме на кордонах цих двох країн скупчилося найбільше нелегальних мігрантів, що прямуюють з Білорусі.

Читайте також: Лукашенко-тур: як відреагує ЄС на білоруський шантаж біженцями.

Теми: ФранціяБілорусьЛукашенко
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