Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми

Четверг, 28 октября 2021, 03:48
фото из открытых источников

Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Источник: секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, DW

Детали: Бон заявил, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

При этом представитель Франции не назвал конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны – ослабить и разъединить ЕС.

По мнению Бона, Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает свои принципы.

Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

Напомним: Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

Польша и Литва анонсировали, что поднимут этот вопрос на саммите Евросовета. Именно на границах этих двух стран скопилось больше всего нелегальных мигрантов, прямуюють из Беларуси.

Темы: ФранцияБеларусьЛукашенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки

Военные объяснили, что делали в "серой" зоне

На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК

"Расширили" поселок за счет Киева: КГГА заявляет о захвате территории

Полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя больного Шустера

Киев ответил на упреки Варшавы по поводу "дискриминации поляков в Украине"

Все новости...
Франция
Во Франции добились моратория на выполнение российского закона о шампанском
Компенсация Россией 1,4 млрд долларов за Крым: Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции
Франция готовится принять исторический закон о защите животных
Последние новости
20:49
Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки
20:42
НАПК проверяет замглаву ОП на конфликт интересов
20:11
Меркель встревожена приростом коронабольных и госпитализаций в Германии
19:42
Военные объяснили, что делали в "серой" зоне
19:12
На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК
18:56
"Шахтер" легко разобрался с "Десной" в матче 13 тура УПЛ
18:46
На Майдане прошла акция в поддержку политзаключенных Кремля
18:43
Шоубиз-лоббиста, пойманного на попытке подкупа нардепа, отправили под домашний арест
18:36
Продавать излишки электроэнергии: новая система поддержки для малых СЭС
18:25
В России новый антирекорд случаев Covid за сутки
Все новости...