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МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми

Четверг, 28 октября 2021, 03:48
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
фото из открытых источников

Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Источник: секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, DW

Детали: Бон заявил, что родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

При этом представитель Франции не назвал конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны – ослабить и разъединить ЕС.

По мнению Бона, Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает свои принципы.

Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

Напомним: Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

Польша и Литва анонсировали, что поднимут этот вопрос на саммите Евросовета. Именно на границах этих двух стран скопилось больше всего нелегальных мигрантов, прямуюють из Беларуси.

Темы: ФранцияБеларусьЛукашенко
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