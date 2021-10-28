Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ

Хакери з угруповання Grief, яке пов’язують з Росією, зламали американську Національну стрілецьку асоціацію (NRA) і вимагали викуп за нерозповсюдження інформації.

Джерело: АР

Дослівно: "Банда, яка називає себе Grief, опублікувала в даркнеті кілька файлів NRA".

Деталі: Як зазначає видання, опубліковані файли, стосуються грантів, які надає NRA.

Банди хакерів-вимагачів часто публічно публікують окремі файли жертв, сподіваючись спонукати їх виплатити викуп.

Прессекретар NRA Ендрю Аруланандам заявив, що NRA "не обговорює питань, які стосуються її фізичної або електронної безпеки" та вживає "надзвичайних заходів" для захисту своєї інформації.

Також особа, обізнана із ситуацію, повідомила, що цього тижня у NRA виникли проблеми з електронною поштою, що є потенційною ознакою атаки хакерських програм.

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