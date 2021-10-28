Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
Хакери з угруповання Grief, яке пов’язують з Росією, зламали американську Національну стрілецьку асоціацію (NRA) і вимагали викуп за нерозповсюдження інформації.
Джерело: АР
Дослівно: "Банда, яка називає себе Grief, опублікувала в даркнеті кілька файлів NRA".
Деталі: Як зазначає видання, опубліковані файли, стосуються грантів, які надає NRA.
Банди хакерів-вимагачів часто публічно публікують окремі файли жертв, сподіваючись спонукати їх виплатити викуп.
Прессекретар NRA Ендрю Аруланандам заявив, що NRA "не обговорює питань, які стосуються її фізичної або електронної безпеки" та вживає "надзвичайних заходів" для захисту своєї інформації.
Також особа, обізнана із ситуацію, повідомила, що цього тижня у NRA виникли проблеми з електронною поштою, що є потенційною ознакою атаки хакерських програм.
Нагадаємо:
- У грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки. РФ свою роль заперечує.
- Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї.
- Питання кібератаки через SolarWinds доручили заступниці радника з нацбезпеки Енн Нойбергер.
- Російські хакери, які стоять хакерською атакою у 2020 році федеральних агентств США, останніми місяцями намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі.