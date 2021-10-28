Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ

Хакеры группировки Grief, которых связывают с Россией, сломали американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и требовали выкуп за нераспространение информации.

Источник: АР

Дословно: "Банда, называющая себя Grief, опубликовала в даркнете несколько файлов NRA".

Детали: Как отмечает издание, опубликованные файлы касаются грантов, предоставляемых NRA.

Банды хакеров-требителей часто публично публикуют отдельные файлы жертв, надеясь побуждать их выплатить выкуп.

Пресс-секретарь NRA Эндрю Аруланандам заявил, что NRA "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности" и принимает "чрезвычайные меры" для защиты своей информации.

Также человек, осведомленный о ситуации, сообщил, что на этой неделе у NRA возникли проблемы с электронной почтой, что является потенциальным признаком атаки хакерских программ.

Напомним: