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Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ

Четверг, 28 октября 2021, 04:47
Фото из открытых источников

Хакеры группировки Grief, которых связывают с Россией, сломали американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и требовали выкуп за нераспространение информации.

Источник: АР

Дословно: "Банда, называющая себя Grief, опубликовала в даркнете несколько файлов NRA".

Детали: Как отмечает издание, опубликованные файлы касаются грантов, предоставляемых NRA.

Банды хакеров-требителей часто публично публикуют отдельные файлы жертв, надеясь побуждать их выплатить выкуп.

Пресс-секретарь NRA Эндрю Аруланандам заявил, что NRA "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности" и принимает "чрезвычайные меры" для защиты своей информации.

Также человек, осведомленный о ситуации, сообщил, что на этой неделе у NRA возникли проблемы с электронной почтой, что является потенциальным признаком атаки хакерских программ.

Напомним:

  • В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.
  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.
  • Вопрос кибератаки через SolarWinds поручили заместителю советника по нацбезопасности Энн Нойбергер.
  • Российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.

Темы: СШАРосcияхакеры
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