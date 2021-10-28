Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ
Хакеры группировки Grief, которых связывают с Россией, сломали американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и требовали выкуп за нераспространение информации.
Источник: АР
Дословно: "Банда, называющая себя Grief, опубликовала в даркнете несколько файлов NRA".
Детали: Как отмечает издание, опубликованные файлы касаются грантов, предоставляемых NRA.
Банды хакеров-требителей часто публично публикуют отдельные файлы жертв, надеясь побуждать их выплатить выкуп.
Пресс-секретарь NRA Эндрю Аруланандам заявил, что NRA "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности" и принимает "чрезвычайные меры" для защиты своей информации.
Также человек, осведомленный о ситуации, сообщил, что на этой неделе у NRA возникли проблемы с электронной почтой, что является потенциальным признаком атаки хакерских программ.
Напомним:
- В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.
- Вопрос кибератаки через SolarWinds поручили заместителю советника по нацбезопасности Энн Нойбергер.
- Российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.