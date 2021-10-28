Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ

Четверг, 28 октября 2021, 04:47
Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ
Фото из открытых источников

Хакеры группировки Grief, которых связывают с Россией, сломали американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и требовали выкуп за нераспространение информации.

Источник: АР

Дословно: "Банда, называющая себя Grief, опубликовала в даркнете несколько файлов NRA".

Детали: Как отмечает издание, опубликованные файлы касаются грантов, предоставляемых NRA.

Банды хакеров-требителей часто публично публикуют отдельные файлы жертв, надеясь побуждать их выплатить выкуп.

Пресс-секретарь NRA Эндрю Аруланандам заявил, что NRA "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности" и принимает "чрезвычайные меры" для защиты своей информации.

Также человек, осведомленный о ситуации, сообщил, что на этой неделе у NRA возникли проблемы с электронной почтой, что является потенциальным признаком атаки хакерских программ.

Напомним:

  • В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.
  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.
  • Вопрос кибератаки через SolarWinds поручили заместителю советника по нацбезопасности Энн Нойбергер.
  • Российские хакеры, стоящие за хакерской атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: