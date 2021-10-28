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На Закарпатті поліція відкрила кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки

Четвер, 28 жовтня 2021, 06:53
На Закарпатті поліція відкрила кримінальну справу через вагітність 11-річної дівчинки
фото з відкритих джерел

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальну справу "зґвалтування неповнолітньої" через вагітність 11-річної дівчинки.

Джерело: речниця ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві.

Очевидно, батько дитини не закарпатець".

Деталі: За словами Дан, після публікації в соцмережах та місцевих ЗМІ інформації про вагітність 11-річної дівчинки з Берегового поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої).

За санкцією статті чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттядітиполіція
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