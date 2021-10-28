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В Закарпатской области полиция возбудила уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки

Четверг, 28 октября 2021, 06:53
фото из открытых источников

Полиция Закарпатской области возбудила уголовное дело "изнасилования несовершеннолетней" из-за беременности 11-летней девочки.

Источник: спикер ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Следователи полиции уже беседовали с девочкой и ее мамой, по их словам понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве.

Очевидно, отец ребенка не закарпатец.

Детали: По словам Дан, после публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегово полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней).

По санкции статьи мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение на срок от 10 до 15 лет.

Темы: Закарпатьедетиполиция
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