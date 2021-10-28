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Через вибух на автозаправці на Харківщині згоріли дві вантажівки

Четвер, 28 жовтня 2021, 08:13
Фото ДСНС

Під ранок на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Харківській області на АЗС через розгерметизацію підземної ємності з газом стався вибух, загорілися дві вантажівки. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" поблизу с. Рай-Оленівка Харківського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом об’ємом 18 м куб., унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі".

 

Деталі: До гасіння залучили 40 осіб та 9 одиниць техніки. 

О 05:48 пожежу локалізували на площі 250 кв. м.

 

Жертв та постраждалих немає. 

Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

Теми: пожежаХарківська областьДСНС


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