Из-за взрыва на автозаправке на Харьковщине сгорели два грузовика

Под утро на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Харьковской области на АЗС из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв, загорелись два грузовика.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "28 октября в 04:31 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" поблизости с. Рай-Оленовка Харьковского района, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 м куб., в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля".

Детали: К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц техники.

В 05:48 пожар локализировали на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Угрозы распространения огня на другие объекты АЗС нет.