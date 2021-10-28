Из-за взрыва на автозаправке на Харьковщине сгорели два грузовика
Четверг, 28 октября 2021, 08:13
Под утро на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Харьковской области на АЗС из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв, загорелись два грузовика.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "28 октября в 04:31 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" поблизости с. Рай-Оленовка Харьковского района, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 м куб., в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля".
Детали: К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц техники.
В 05:48 пожар локализировали на площади 250 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
Угрозы распространения огня на другие объекты АЗС нет.