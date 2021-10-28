Чоловік з пістолетом прийшов у лікарню і погрожував медику

Поліція затримала чоловіка, який погрожував медику пістолетом у приміщені лікарні на Київщині.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Дістав пістолет та погрожував медикам розправою! Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря".

Деталі: За словами Нєбитова, медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю.

Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей чоловік, перебуваючи напідпитку, ходив містом та погрожував пістолетом водіям, щоб вони доставили в лікарню його дружину.

Фото з Facebook Нєбитова

Нєбитов зазначив, що "коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями", але наголосив, що "зброя – не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію".

Наразі затриманому загрожує до 7 років в’язниці.