Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чоловік з пістолетом прийшов у лікарню і погрожував медику

Четвер, 28 жовтня 2021, 10:03
ФОТО З FACEBOOK НЄБИТОВА

Поліція затримала чоловіка, який погрожував медику пістолетом у приміщені лікарні на Київщині.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Дістав пістолет та погрожував медикам розправою! Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря".

Деталі: За словами Нєбитова, медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю.

Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей чоловік, перебуваючи напідпитку, ходив містом та погрожував пістолетом водіям, щоб вони доставили в лікарню його дружину. 

 
Фото з Facebook Нєбитова

Нєбитов зазначив, що "коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями", але наголосив, що "зброя – не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію".

Наразі затриманому загрожує до 7 років в’язниці.

Українська правда
Теми: Київська областьполіціямедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден

Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"

Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки

Військові пояснили, що робили у "сірій" зоні

На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК

Усі новини...
Київська область
Київщина і Франківщина вийшли на показники "червоної" зони
У Зеленського підтвердили, що на дім заступника голови Офісу президента напали 
В Ірпені протестували проти ромів після побиття місцевого жителя
Останні новини
03:35
"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку
02:55
Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН
02:11
Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден
01:29
Під час масових протестів у Судані військові вбили щонайменше трьох людей
00:43
фотоНа Херсонщині запрацював мобільний ковід-госпіталь із 35 наметів
23:56
Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року
23:31
Через неправильно припарковане авто поліція знайшла 13 підробних Covid-сертифікатів
22:55
Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв
22:11
У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"
21:23
На вокзалах вакцинувалося вже 20 тисяч осіб
Усі новини...