Чоловік з пістолетом прийшов у лікарню і погрожував медику
Поліція затримала чоловіка, який погрожував медику пістолетом у приміщені лікарні на Київщині.
Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook
Пряма мова Нєбитова: "Дістав пістолет та погрожував медикам розправою! Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря".
Деталі: За словами Нєбитова, медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію.
Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю.
Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей чоловік, перебуваючи напідпитку, ходив містом та погрожував пістолетом водіям, щоб вони доставили в лікарню його дружину.
Нєбитов зазначив, що "коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями", але наголосив, що "зброя – не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію".
Наразі затриманому загрожує до 7 років в’язниці.