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Мужчина с пистолетом пришел в больницу и угрожал медику

Четверг, 28 октября 2021, 10:03
Мужчина с пистолетом пришел в больницу и угрожал медику
ФОТО С FACEBOOK НЕБЫТОВА

Полиция задержала мужчину, который угрожал медику пистолетом в помещении больницы Киевской области.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

Прямая речь Небитова: "Достал пистолет и угрожал медикам расправой! Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача".

Детали: По словам Небитова, медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.

Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы они доставили в больницу его жену. 

 
Фото с Facebook НебЫтова

Небитов отметил, что "когда с родными случается беда, некоторые люди могут потерять контроль над эмоциями", но подчеркнул, что "оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию".

Теперь задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьполициямедицина
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