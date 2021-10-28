Мужчина с пистолетом пришел в больницу и угрожал медику

Полиция задержала мужчину, который угрожал медику пистолетом в помещении больницы Киевской области.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

Прямая речь Небитова: "Достал пистолет и угрожал медикам расправой! Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача".

Детали: По словам Небитова, медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.

Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы они доставили в больницу его жену.

Фото с Facebook НебЫтова

Небитов отметил, что "когда с родными случается беда, некоторые люди могут потерять контроль над эмоциями", но подчеркнул, что "оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию".

Теперь задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.